Nach der Aberkennung des Titels 2009 stiegen die Gästezahlen jährlich um durchschnittlich rund 80.000 (5,2%). Damit lag der Anstieg sogar über dem in den Jahren mit Unesco-Titel. Da betrug der Zuwachs jährlich rund 58.000 (4,7%). Dresden hatte im Juni 2009 den Titel der Unesco verloren, weil die Waldschlösschen-Brücke über die Elbe gebaut wurde. "Die Aberkennung ist für Dresden bedauerlich. Unmittelbare Auswirkungen auf den Tourismus in der Landeshauptstadt können statistisch nicht belegt werden", sagt Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer der Dresden Marketing GmbH. In der Landeshauptstadt gibt es aktuell eine Initiative, für den Stadtteil "Gartenstadt Hellerau" den Unesco-Welterbe-Titel zu bekommen. "Das begrüßen wir sehr", sagt Amann.

Mit dem Verlust des Weltkulturerbe-Titels 2009 ging der Stadt Dresden auch finanzielle Unterstützung des Bundes verloren. Der hatte 2009 das Programm "Förderung von Investitionen in nationale Unesco-Welterbestätten" aufgelegt. Von 2009 bis 2014 wurden nach Angaben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat insgesamt 220 Millionen Euro bereitgestellt, um die dringend notwendigen Investitionen in den Erhalt der historischen Orte zu tätigen. Aus der Sicht der Stadtverwaltung war das Streichen der avisierten Förderung jedoch kein Problem. "Einen direkten und nachvollziehbaren Bezug zur Fördermittelvergabe im Rahmen der Städtebauförderung und EU-Förderung können wir nicht erkennen", schätzt das Stadtplanungsamt auf Anfrage des MDR-Magazins "Umschau" ein.

In Deutschland sind derzeit 44 Unesco-Welterbestätten gelistet. In Mitteldeutschland gibt es in Sachsen-Anhalt die meisten Orte (Bauhaus Dessau, Luthergedenkstätten in den Lutherstädten Eisleben und Wittenberg, Gartenreich Dessau-Wörlitz, Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg und Naumburger Dom). In Thüringen gibt es derzeit drei Stätten (Bauhaus Weimar, Klassisches Weimar, Wartburg) und in Sachsen nur eine (Muskauer Park).