Auch könnten Arbeitsunfälle dadurch vermieden werden, findet der Chef der Handwerkskammer Magdeburg, Burghard Grupe: "Mitarbeiter geraten nicht in Gefährdungslagen zum Beispiel bei nassen oder defekten Dachkonstruktionen. Und man darf eins auch nicht vergessen, auch für junge Leute werden die Handwerksbetriebe attraktiver. Denn das Berufsbild verändert sich und wer möchte nicht gern mal eine Drohne steuern."

Neben dem bisschen Spielerei gibt es also einige Bereiche, wo sich die Anschaffung einer Drohne für Handwerksbetriebe lohnen könnte. Noch ist es in Sachsen-Anhalt jedoch Zukunftsmusik.

Von Fotografen abgesehen, gibt es bisher laut Burghard Gruppe nur vereinzelt Vorreiter im Baubereich. Er sagt: "Das Interesse der Handwerkerschaft ist groß, auch wenn es noch nicht viele nutzen. Natürlich gibt es auch noch viel Verunsicherung hinsichtlich der Rechtslage ." Denn sie hat es in sich.

Wer eine Drohne nutzen will, die zum Beispiel über fünf Kilogramm wiegt oder wenn man näher als 1,5 Kilometer an einen Flughafen fliegt, der braucht einen sogenannten Drohnenführerschein. Peter Selig von der Drohnenflugschule 24 in Magdeburg erklärt: