Ferdinand Dudenhöffer ist ein Mann der klaren Worte. Für Opel in Eisenach sieht er schwarz. Mehr als schwarz. Der Direktor des CAR-Centers an der Universität Duisburg-Essen sieht hinter der aktuellen Entwicklung eine einfache Strategie des französischen Opel-Eigentümers PSA: "PSA-Chef Tavarez will das Unternehmen unbedingt in die Gewinnzone bringen, hat aber keine neuen Produkte und auch nicht in die Werbung investiert. Die Markanteile schwimmen weg. Da bleibt nur die Werksschließung in Eisenach." Wenn man in Eisenach erstmal kräftig gespart habe, könnte auch das Werk in Kaiserslautern zur Disposition stehen.