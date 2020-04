So richtig kann man sich derzeit nicht über die viele Sonne freuen. Nicht nur, weil Corona das öffentliche Leben weiterhin ziemlich einschränkt. Sondern auch, weil einfach kein Regen mehr fallen will. Das bereitet den mitteldeutschen Forstbetrieben und Landwirten Kopfzerbrechen. In einigen Landkreisen in Sachsen und Sachsen-Anhalt herrscht in Sachen Waldbrandgefahr schon jetzt die höchste Alarmstufe. In Thüringen hat es den letzten nennenswerten Niederschlag laut Deutschem Wetterdienst vor über einem Monat in Erfurt gegeben.