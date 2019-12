Rico Chmelik ("automotive thüringen") sieht Herausforderungen vor allem für kleine Zulieferer in Thüringen. Sie seien wegen der Produktion geringer Stückzahlen kaum konkurrenzfähig und sollten über Kooperationen nachdenken. Bildrechte: automotive thüringen e.V./Norman Hera CATL (Contemporary Amperex Technology Co.) baut seit Mitte Oktober am Erfurter Kreuz. Ende 2021/Anfang 2022 sollen die ersten Zellen und Module produziert werden. Die Auf- und Umbauphase am Standort bei Arnstadt hatte aber bereits im Sommer begonnen. CATL übernahm die Gebäude des ehemaligen Photovoltaikherstellers Solarworld. Dort arbeiten bereits 30 Menschen an der Produktion von Lithium-Ionen-Systemen für Pkw. In den nächsten fünf Jahren will CATL 1,8 Milliarden Euro in Thüringen investieren und insgesamt 2.000 Arbeitsplätze schaffen. Für Rico Chmelik vom Branchenverband "automotive thüringen e.V." eine Entwicklung mit weitreichender Bedeutung für ganz Ostdeutschland. Er sagte MDR AKTUELL:

Die Ansiedelung von CATL bietet die Chance, dass sich weitere Wertschöpfung regional ansiedelt. Dadurch entstehen wiederum neue Arbeitsplätze und neue Lieferantenstrukturen. Rico Chmelik Geschäftsführer "automotive thüringen e. V."

Batterie-Business als Zugpferd

Den chinesischen Batterie-Riesen CATL gibt es erst seit 2011, aber er ist zu einem der wichtigsten Lieferanten der internationalen Autoindustrie aufgesteigen. Bildrechte: imago images / Karina Hessland Ende November kam die Meldung, dass BMW seine Batteriezellen-Bestellungen bei CATL kräftig aufstockt. Das für die Jahre 2020 bis 2031 geplante Auftragsvolumen steigt nach Unternehmensangaben von 4 Milliarden auf 7,3 Milliarden Euro. Wie viel davon aus Thüringen kommen wird, ist bislang unklar. CATL nennt als Ziel jedoch, "lokale europäische Unternehmen als Lieferanten zu befähigen, um lange Transportwege und damit CO2-Emissionen zu vermeiden". Ob CATL für Tesla eine Rolle spielen wird, ist ebenfalls unklar. Bislang beziehen die Amerikaner Batterien, die sie nicht selbst herstellen, bei Panasonic.

Weitere internationale Investitionen in die Batteriezellenfertigung in Mitteldeutschland kommen aus den Niederlanden und aus Japan. Der niederländische Konzern AMG kündigte im November an, künftig im Raum Zeitz Lithium aufbereiten zu wollen. In zwei bis drei Jahren solle die Anlage betriebsbereit sein. Investitionen von bis zu 60 Millionen Euro seien vorgesehen. Es wäre die bundesweit erste Anlage, in der Lithiumhydroxit aus alten Batterien so aufbereitet werden kann, dass es für neue benutzt werden kann.

Ende November zog der japanische Konzern Horiba nach. In Barleben bei Magdeburg sollen dem Unternehmen zufolge 250 neue Jobs im Bereich Elektromobilität entstehen. Bis Ende 2021 will der Batteriehersteller seinen Technologiepark ausbauen und dafür 30 Millionen Euro investieren. Bereits jetzt gibt es am Standort knapp 70 Arbeitsplätze.

Die Speichersysteme von Tesvolt werden nicht nur für Ladesäulen und Hybridtechnologie verwendet. Auch Kühlhäuser, Kläranlagen und Fleischereien nehmen die Batterien ab. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Und auch deutsche Unternehmen nutzen die günstige Prognose für das Batterie-Geschäft und investieren in Mitteldeutschland. Das Wittenberger Unternehmen Tesvolt etwa hat sich in wenigen Jahren vom Start-up zum erfolgreichen Player im Bereich der Lithium-Batteriespeicher entwickelt. Lange vor Tesla hat Tesvolt in Sachsen-Anhalt eine "Gigafactory" errichtet. Produktionskapazität laut Unternehmen: bis zu 1 Gigawattstunde. Zum Vergleich: Tesla plant bei voller Auslastung bis zu 35 Gigawattstunden. 75 Mitarbeiter hat das Unternehmen nach eigenen Angaben derzeit. Im kommenden Jahr soll die Zahl auf 112 steigen.