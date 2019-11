VW geht in Mitteldeutschland voran

Die Politik fördert E-Autos wie keine andere Technologie, vor allem durch Kaufprämien und den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Das hat auch zu einem Umdenken bei den Autobauern geführt.

Seit November rollt der ID.3 in Zwickau vom Band. Bildrechte: MDR/Anett Linke Insbesondere VW setzt nach dem Skandal um manipulierte Dieselabgaswerte mit voller Kraft auf E-Mobilität. Das Werk in Zwickau wurde bereits komplett auf E-Autos umgestellt, seit Anfang November rollt hier der ID.3 vom Band, das erste vollelektrische Fahrzeug des Konzerns.



Für die ID.3-Produktion mussten laut VW in dem Werk keine Arbeitsplätze wegfallen. Damit sorgt VW für Hoffnungen in der Branche. Denn Experten sind sich einig, dass die Umstellung auf Elektromobilität mittelfristig viele Arbeitsplätze kosten wird. Einer Studie der Universität Duisburg-Essen zufolge fallen bis 2030 von 834.000 Stellen in der deutschen Autobranche 243.000 Jobs weg. Gleichzeitig entstehen demnach durch die neue Technologie nur rund 109.000 neue Arbeitsplätze. Macht netto mehr als 100.000 Jobs weniger.

Neue Arbeitsplätze im Osten?

Doch wo in Deutschland fallen Jobs weg, wo entstehen neue? Mit dieser Frage beschäftigt man sich vor allem in Ostdeutschland. Denn der Osten hofft, ein E-Mobilitätszentrum zu werden. Das könnte tatsächlich klappen. Beispiel Zwickau: Hier hat VW bei der Umstellung des Werks alle rund 8.000 Mitarbeiter umgeschult.

Der BMW i3 wird seit 2013 in Leipzig fertiggestellt. Bildrechte: dpa Sollten sich batteriebetriebene E-Autos auf Dauer am Markt behaupten, hätte das Zwickauer Werk damit auch konzernintern einen Wissensvorsprung. Einen ähnlichen Wissensvorsprung gibt es auch im BMW-Werk in Leipzig – hier wird seit 2013 der erste vollelektrische BMW i3 gebaut, auch der i8 entsteht in Leipzig.



Anders dagegen ist die Situation bei Opel in Eisenach. Zwar gehört Opel inzwischen zum französischen PSA-Konzern, der vor allem im Kleinwagen-Segment sehr viel Erfahrung mit E-Antrieben hat, doch in Eisenach wird mit dem Grandland X ein SUV mit Verbrennermotor gebaut. Bis Mai wurde hier auch noch der Corsa gebaut, doch der Nachfolger, den es auch in einer Elektro-Variante mit 330 Kilometern Reichweite gibt, wird im spanischen Saragossa zusammengesetzt.

Batterietechnik ist der Schlüssel

Entsprechend euphorisch werden Meldungen begrüßt, die neue Arbeitsplätze versprechen. So hat der chinesischer Batteriehersteller CATL im Oktober mit dem Bau eines Werks am Erfurter Kreuz begonnen. Bis zu 2.000 Arbeitsplätze sollen hier entstehen.

Ähnlich positiv wird die Nachricht aufgenommen, dass Tesla sein schon seit Längerem geplantes Europawerk in Brandenburg ansiedeln will. Denn so entstehen mehr und mehr ostdeutsche Arbeitsplätze im E-Mobilitätssektor.

Sollte die sogenannte Giga-Fabrik von Tesla tatsächlich wie geplant kommen, dürfte sie auch auf weitere ostdeutsche Regionen abstrahlen. Denn Tesla will nicht nur Autos bauen, sondern auch eigene Batterien fertigen.

Deutschland ist attraktiv für E-Autobauer

Denn Batterietechnik ist der Schlüssel zur E-Mobilität. Lange Zeit hieß es, Deutschland habe die Elektromobilität verschlafen. Jens Katzek, Geschäftsführer des Automotive Cluster Ostdeutschland, widerspricht dem vehement.

Wichtig sei jedoch, dass Deutschland jetzt bei der Ladeinfrastruktur liefere. "Wenn wir es jetzt noch hinbekommen, auch eine vernünftige Lade-Infrastruktur aufzubauen, sind wir hier einfach topp", blickt Katzek positiv in die Zukunft.

Schub für die Elektromobilität in Deutschland