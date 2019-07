Der neue Chef des Leipziger Porsche Werkes, Gerd Rupp, will das Angebot an Elektromotoren weiter ausbauen. Der Manager sagte MDR AKTUELL, das große Ziel des Konzerns sei, dass ein Viertel aller Neuwagen reine Elektromodelle sein sollten. Vorerst sieht Rupp den Verbrennungsantrieb aber noch nicht am Ende. Der Hybrid-Antrieb als Mischung von Verbrennungs- und E-Motor sei eine gute Alternative.