Die wenigsten Kunden hätten sich an die Regeln gewöhnt, betont Pinter, vor allem nicht an die Maskenpflicht: "Ich höre öfter mal am Tag: Oh, da muss ich mir mal noch was überziehen. Wo man eigentlich sagt, das müsste jetzt doch schon im Blut sein." Just spaziert ein Mann in den Laden – seine Maske bedeckt den Mund, die Nase bleibt frei. Ein wissender Blick der Mitarbeiterin, als wolle sie sagen: Sehen sie!