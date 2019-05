Langfristig müsse der Freistaat Sachsen den Häfen mit Steuermitteln aushelfen, sagt Böhmer. Auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder habe an dem Minusgeschäft nichts geändert.

Nach Zahlen des Landesrechnungshofs steckte Sachsen zwischen 2005 und 2013 rund 25 Millionen Euro in seine Häfen. Zwischen 2015 und 2018 waren es noch einmal 35 Millionen Euro.

Heiko Loroff verteidigt die Ausgaben. Der Geschäftsführer der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe argumentiert, auch ein umweltgerechter Rückbau koste viel Geld. Denn einfach schließen könne man die öffentlichen Hafen nicht. Da die Elbe als Bundeswasserstraße gelte, müsse an ihr ein öffentlicher Hafen betrieben werden, erklärt Loroff mit Verweis auf einen Bundestagsbeschluss. Er will als Nächstes den Hafen Riesa erweitern lassen: Für 28 Millionen Euro ist ein größeres Terminal geplant für Bahn, Lkw und Schiff.

Sachsens Verkehrsstaatssekretär Hartmut Mangold verteidigt das Vorhaben, auch wenn an Sachsens Häfen vergangenes Jahr nur noch 150.000 Tonnen auf Schiffe verladen wurden.

Mangold gibt jedoch zu bedenken: Würde man diese 150.000 Tonnen mit Lastwagen transportieren, so würde man 4.300 Fahrzeuge benötigen. Durch den Transport auf der Elbe würden die Autobahnen in Sachsen also enorm entlastet.