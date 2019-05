Der Magdeburger Domfels in der Elbe. Normalerweise liegt er tief verborgen im Wasser, jetzt schaut er wegen des Niedrigwassers heraus.

Der Magdeburger Domfels in der Elbe. Normalerweise liegt er tief verborgen im Wasser, jetzt schaut er wegen des Niedrigwassers heraus. Bildrechte: Anne-Marie Kriegel

Güter-Schifffahrt Elbe verliert Bedeutung als Wasserstraße

Der Sommer im letzten Jahr war heiß und trocken und auch im ersten Halbjahr 2019 hat es nicht genug geregnet. Kein Wunder also, dass die Elbe in Magdeburg gerade einmal auf einen Pegelstand von knapp 1,20 Meter kommt. Normal wären 1,50 oder 1,60 Meter. Das macht die Elbe schwer beschiffbar. Dabei kann sie viel Last von den Straßen nehmen. Doch laut BUND verliert sie zunehmend ihre Bedeutung als wichtige Wasserstraße. Der Gütertransport sei um 90 Prozent eingebrochen.

von Anne-Marie Kriegel, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt MDR AKTUELL