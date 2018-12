Einen Stromzähler hat jeder im Haus. Und zwar einen geeichten. Hier kann jederzeit abgelesen werden, wie viel Strom man verbraucht hat. So einfach ist das bei den Ladesäulen aber nicht. Hier kommt noch eine weitere Frage hinzu, erklärt Olaf Kühn, der die Abteilung für das Mess- und Eichwesen in Thüringen leitet.

Ein weiteres Problem ist die Abrechnung. An einer Tankstelle zahlt der Autofahrer sofort für die Menge Diesel oder Benzin, die er getankt hat. Stimmt etwas nicht, kann er sich gleich beschweren. Das geht an den Ladesäulen nicht. Denn hier gibt es weder eine Kasse, noch bekommt der Autofahrer eine Quittung. Kühn sagt: "Und wenn es Ladesäulen mit einem derartigen Quittungsdrucker gibt, wäre das der erste Schritt."

Der nächste Schritt: In der Ladesäule muss gespeichert werden, wer wann wo wie viele Kilowattstunden geladen hat. Im Moment arbeiten die Hersteller daran, dass all das möglich wird und geeichte Ladesäulen auf Thüringens Straßen kommen, entweder ganz neue oder nachgerüstete. Im ersten Quartal 2019 soll es soweit sein. Aber warum wurden die Ladesäulen dann trotzdem schon aufgestellt?

In Leipzig zum Beispiel können E-Autos bis heute kostenlos geladen werden. In Thüringen wird eine Pauschale fällig, die von den Ladesäulen-Betreibern festgelegt wird, erklärt Martin Schreiber, Pressesprecher beim Energieversorger TEAG: "Die beträgt bei einer Normalladung 3,50 Euro. An der Ladesäule 22 Kilowattstunden, das ist so die Standardladesäule, die wir in Thüringen haben. Die Hochleistungsladesäule, da kostet eine Ladung zwischen acht Euro und 8,50 Euro."