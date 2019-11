Bei einem Spitzengespräch in Hannover geht es heute um eine Lösung für den kriselnden Windrad-Hersteller Enercon. Das Unternehmen mit Standorten in Magdeburg und im ostfriesischen Aurich will 3.000 Stellen streichen, die Hälfte davon in Sachsen-Anhalt. An dem Treffen in der niedersächsischen Staatskanzlei nimmt Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Willingmann teil.