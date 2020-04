In Sachsen-Anhalt waren in den vergangen Jahren 6.000 bis 7.000 Saisonarbeitskräfte im Einsatz, diese Zahlen beziehen sich auf das gesamte Jahr. Im Frühjahr und Frühsommer werden die meisten Saisonarbeitskräfte benötigt. Spargel und Gurken müssen geerntet werden und Kulturen wie Salat, Blumenkohl und Brokkoli angepflanzt werden. Im Süden Sachsen-Anhalts ist eine der größten Hopfen-Regionen Deutschlands, dort wird viel Handarbeit benötigt.

Ausländische Arbeitskräfte

Und auch in diesem Jahr arbeiten Helfer aus dem Ausland auf den Feldern. Bereits seit März sind in Sachsen-Anhalt einige hundert Helfer im Einsatz, die zumeist mit dem Auto aus Polen angereist sind. Mit dem Flugzeug sind inzwischen erste Saisonkräfte aus Rumänien in anderen Bundesländern gelandet, etwa am Flughafen Berlin-Schönefeld.

Erntehelfer aus Rumänien reisen an. Bildrechte: MDR/TNN Dass die Helfer aus Rumänien oder anderen Ländern auf die Felder in Sachsen-Anhalt kommen, das erfordert einigen logistischen Aufwand: Viele Betriebe koordinieren sich in ihren jeweiligen Kreisbauernverbänden. Diese kennen die Strukturen vor Ort und vermitteln zwischen Betrieben, da nur wenige Landwirte so viele Saisonkräfte benötigen, dass sie alleine ein Flugzeug chartern. Doch nicht nur die Kosten für die Flüge gilt es im Blick zu behalten, auch die Corona-Beschränkungen: Die Betriebe melden die Saisonkräfte über den Deutschen Bauernverband namentlich an. Der leitet die Daten an die Bundespolizei weiter, die so die Einreise kontrollieren kann.

Der Thüringer Landesbauernverband bewertet es positiv, dass bei vielen Menschen in der Bevölkerung die Bereitschaft vorhanden ist, bei der Ernte zu helfen und Vermittlungsplattformen existieren. Dabei werde nicht nur auf www.daslandhilft.de zugegriffen, sondern auch auf beispielsweise Saisonarbeit-in-deutschland, Erntehelfer-gesucht und Thaff-Thueringen.

Gartenbau- und Landwirtschaftsbetriebe greifen dem Verband zufolge auf die Portale zurück. Allerdings sei deren Nutzen beschränkt: "Erste Erfahrungen und Abfragen der Betriebe haben gezeigt, dass oft eine dauerhafte (über 14 Tage oder einen Monat) Beschäftigung nicht möglich ist. Es gibt zu viele individuelle Einschränkungen der Helfer, so dass eine planbare Tätigkeit kaum möglich ist. Insbesondere die weiten Anreisen erschweren die Tätigkeiten der Helfer."

Thüringen ist nach Bayern der größte Hopfenanbauer in Deutschland. Auch spezialisierte Betriebe, die Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen anbauen, beschäftigen Saisonarbeiter. Nicht zu vergessen: Osteuropäische Arbeitskräfte werden in Thüringen inzwischen auch dauerhaft in der Tierproduktion eingesetzt. Der Feldbau (Getreide, Raps, Futter) sei dagegen durch eigene Arbeitskräfte derzeit abgedeckt.

Der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes Sachsen, Manfred Uhlemann, sagt: "Unsere Betriebe haben meist langjährige Beziehungen zu den Saisonarbeitern. Und es kommt auch das Jahr 2021 und 2022, in dem diese Arbeiter wieder gebraucht werden." Er sei überwältigt von dem Hilfsangebot aus dem Inland, zeigt sich aber auch skeptisch: "Wir arbeiten nach der Natur, nicht nach der Uhr. Und wer von früh um 5 Uhr bis mittags um 12 Uhr Erdbeeren pflückt und das nicht gewöhnt ist, hat danach Rückenschmerzen. Unsere ausländischen Saisonkräfte sind diese Arbeit gewöhnt und boxen sich durch."