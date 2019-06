"In den größeren Städten kann man eine Arbeit finden", sagt die Polin. Sie bemühe sich, auch in den restlichen Monaten des Jahres etwas in ihrer Heimat zu finden. Doch das sei schwer, obwohl sie eine Ausbildung zur Technikerin absolviert habe. So lebe sie mit ihren drei Töchtern in einer 50-Quadratmeter-Wohnung. "Das ist schon eng"“, sagt sie leicht gequält.

Zudem ist das Lohnniveau immer noch deutlich niedriger als das deutsche. In Polen lag das Durchschnittseinkommen 2018 bei knapp über 11.000 Euro, in Deutschland ist es mehr als das Dreifache. Alicja bekommt noch weniger: In ihrer Heimat verdiene sie mit Mindestlohn nur etwa 400 Euro im Monat, in Deutschland erhalte sie das in einer Woche.

Höherer Lohn allein reicht nicht aus

Dafür arbeitet sie auch mal zwölf Stunden am Tag. "„Wenn die Erdbeeren reif sind, müssen sie vom Feld", sagt Alicja in sehr gutem Deutsch. Das hat sie in der Schule und in ihrem Jahr als Au-Pair gelernt. Die Arbeit macht ihr offensichtlich Spaß. An ihren Händen sind ein paar kleine rote Flecken von der Erdbeer-Kontrolle, doch kein Schmutz. Das weiße T-Shirt strahlt. Sie erntet nicht selbst, sondern weist die 19 Polen und 30 Rumänen ein. Neben ihrem Job als Vorarbeiterin kümmert sie sich auch um die Akquise von Saisonarbeitern.

"Viele kommen seit vielen Jahren", sagt die schlanke Frau. Einige Rumänen nähmen extra ihren Jahresurlaub, wenn sie eine Anstellung in ihrer Heimat haben. Zum einen locke das Geld – und das ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. "Der Lohn hat sich fast verdoppelt", erklärt Geschäftsführer Imhofe. Es ist auch der Mindestlohn, der für mehr Attraktivität sorgt.

Die körperlich fordernde Arbeit erledigen vor allem Rumänen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch der Chef sagt, dass er inzwischen mehr bieten müsse, um ausreichend Arbeiter zu finden. Dabei suche er schon immer weiter im Osten Europas. Früher setzte Imhofe fast nur Polen auf den Feldern ein, inzwischen ist etwa die Hälfte der Arbeiter aus Rumänien. "Auch deshalb haben wir eigene Busse für den Einkauf und einen Arztservice", sagt er. Dabei müssten die Erntehelfer keine Zuzahlungen leisten. "Die körperlich fordernde Arbeit machen die Rumänen, die leichtere Arbeit, wie etwa Spargelreinigung, machen Polen."

Es lässt sich nicht mehr alles verkaufen

Doch einige pflücken auch Erdbeeren. Dennoch sei die Feldarbeit für die Menschen eine willkommene Abwechslung. "Du musst an nichts denken, außer die rote Frucht muss vom Feld", sagt Vorarbeiterin Alicja. Das mache den Kopf frei. Zudem werde inzwischen auch weniger gepflückt als früher und es werde auch nicht nach gepflückter Menge gezahlt. Sie sagt, es liege auch daran, dass inzwischen um die Kunden gekämpft werden müsse und sich nicht mehr – wie früher – alles verkaufe.