Die B95 wird lahmgelegt Eine Chance für Espenhain

Der Hainer See: Kokurrenz und Hoffnung

Am Nordufer des Hainer Sees entsteht gerade neben dem Campingplatz eine neue Ferienhaussiedlung. Türkisblaues Wasser und weißer Sandstrand – wo einst der Braunkohleabbau Mondlandschaften hinterlassen hat. Bis vor 10 Jahren wurde der See geflutet. Er ist in Privatbesitz der Blauwasser GmbH und längst kein Geheimtipp mehr. Denn das Unternehmen will den See touristisch ausbauen und so bekommen die Espenhainer Konkurrenz vor der eigenen Haustür. Gastwirt Peter Petters lässt sich davon freilich nicht beirren. Regelmäßig fährt er zu seiner Lieblingsbadestelle und auch Autohausbesitzer Wolfgang Glaubitz profitiert vom Tourismus. Er vermietet einen Buggy und hilft mit seiner Werkstatt Liegenbleibern auf der Autobahn. Die Leipzigerin Ina Müller hat sich mit einer Kaffeebar am Strand einen Lebenstraum erfüllt.