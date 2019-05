Über 50.000 EU-Ausländer arbeiten in Sachsen!

Es sind mehr als 50.000 EU-Bürger, die in Sachsen eine Arbeit gefunden haben - festangestellt und sozial versichert. Einer von ihnen ist Bartosz Drobniuch. Der Pole heuerte in einem Lausitzer Möbelwerk an. Dort werden Modelle für Ikea produziert, erklärt Drobniuch in fließendem Deutsch.