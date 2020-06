So müsse auch der Präsident des Europäischen Rats, also der Vorsitzende des Gremiums der Staats - und Regierungschefs, kommen können sagt Rudolph weiter. "Und ganz wichtig natürlich, der Gast, der immerhin aus China anreist. Für den muss der Termin auch passen."

Erst danach könne man noch mal über den Ort reden, meint Rudolph. Doch wäre es schlimm, wenn der Gipfel nicht in Leipzig stattfände? Mario Bauer von der IHK Leipzig sagt, natürlich bedeute so eine Großveranstaltung Einschränkungen, vor allem durch die Sicherheitsmaßnahmen, doch die Vorteile würden überwiegen:



"Ich meine, so ein Gipfel erzeugt weltweit mediale Aufmerksamkeit. Und der Wirtschaftsstandort Leipzig hat ja doch in den letzten Jahren gezeigt, wie leistungsfähig er ist. Und das wäre, vorausgesetzt der Gipfel würde störungsfrei stattfinden, dann wäre das auch noch mal eine gute Gelegenheit, sich der Weltöffentlichkeit positiv zu präsentieren."