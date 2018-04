Übernahmepläne für Görlitz Euroimmun will Großteil der Siemens-Mitarbeiter übernehmen

Stöcker zufolge kann das Unternehmen in Görlitz sofort mit 200 Leuten starten. "Wir könnten zwei Hallen in Beschlag nehmen. Das würde uns sehr helfen (...) wir müssen uns dringend ausdehnen um den Bedarf zu decken." Siemens würde sich herausziehen und Euroimmun hineinwachsen.

Euroimmun hatte am Dienstag Interesse an dem Siemenswerk-Werk in Görlitz bekundet. Während Stöcker im Gespräch mit MDR AKTUELL von ersten Gesprächen mit Siemens berichtete, erklärte Siemens, der Konzern wolle sich nicht an Übernahme-Spekulationen beteiligen. Siemens hatte trotz guter Auftragslage verkündet, die Werke in Görlitz und Leipzig zu schließen. Der Konzern begründet das mit dem schwierigen Markt für Industrie-Turbinen und Kompressoren. Betroffen sind rund 1.200 Mitarbeiter.