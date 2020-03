Fachkräftemangel Hotels und Gaststätten in Sachsen-Anhalt treffen Vietnam

In Sachsen-Anhalt blieb laut der Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen im Ausbildungsjahr 2018/19 etwa jede zehnte Ausbildungsstelle in der Hotellerie und knapp jede fünfte Stelle in der Gastronomie unbesetzt. In Sachsen und in Thüringen sehen die Zahlen laut der dortigen Agenturen für Arbeit ähnlich aus. Grund dafür ist vor allem der demographische Wandel. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Sachsen-Anhalt möchte dem Mangel entgegenwirken und vermittelt deshalb junge Vietnamesinnen und Vietnamesen für eine Ausbildung in sachsen-anhaltische Betriebe. Ein Projekt mit Zukunft.