Leasing-Modell Dienstfahrrad statt Dienstwagen

Yvonne Matthes steht neben dem Fahrradparkplatz ihrer Firma. An diesem warmen Vormittag sind scheinbar viele mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Die Metallbügel sind alle belegt. Sie zieht ihr Rad hervor. Der Rahmen ist in knalligem blau und orange. Matthes erklärt: "Das ist ein sehr sportliches Mountainbike, das ich allerdings noch ein bisschen aufgepeppt habe, damit man auch eine Fahrradtasche da hinten dranhängen kann. Und Licht ist ja normalerweise an so einem Mountainbike auch nicht dran. Es ist ein 28 Zoll, damit man auch ein bisschen schneller fahren kann."

Ihr Rad kostet rund 2.000 Euro. Den Kauf ermöglicht hat ihr der Arbeitgeber Lecos. Die IT-Firma bietet ihren Arbeitnehmern, angestoßen durch den Betriebsrat, seit 2015 das Dienstrad-Leasing an – so wie rund 500 Unternehmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Matthes selbst koordiniert das Leasing von der Personalabteilung aus und erklärt, wie es funktioniert: "Sie suchen sich einen Fachhändler, Sie suchen sich ein Fahrrad aus, dann bekomme ich das Angebot des Fachhändlers. Das wird dann in eine Maske eingegeben bei 'Jobrad' und dann kommt ein Leasingbetrag raus, den der Mitarbeiter jeden Monat von seinem Bruttogehalt einbüßt." Der geldwerte Vorteil werde dagegengerechnet – "also wie beim Auto diese Ein-Prozent-Regel, sodass summa summarum das Fahrrad nicht ganz so teuer ist, als wenn man es auf einmal kauft."

Dienstfahrräder als Motivation

35 der 190 Mitarbeiter haben schon ein oder sogar zwei Räder geleast und es werden immer mehr, sagt Yvonne Matthes. "Jobrad" ist der Dienstrad-Pionier im Netz. Seit 2008 vermittelt die Plattform zwischen Unternehmen und Leasingkreditgebern. Mittlerweile arbeiten sie deutschlandweit mit rund 7.500 Unternehmen zusammen. Schätzungsweise 200.000 Angestellte fahren mittlerweile auf einem geleasten Dienstrad, Pedelec oder E-Bike zur Arbeit, das sie auch privat nutzen dürfen.

Tassilo Holz von Jobrad sagt: "Ein eigenes Fahrrad oder ein eigenes E-Bike ist natürlich super für die Motivation der Mitarbeiter und damit letztlich auch für das Image für das Unternehmen als Arbeitgeber. Und das ist gerade in Regionen, wo Fachkräftemangel herrscht, ein wichtiger Punkt, so einen Mitarbeiter-Benefit anbieten zu können."

Radfahrer sind seltener krank

Neben der Mitarbeiteraquise gibt es noch einen weiteren Vorteil für den Arbeitgeber von Radfahrern, erklärt Tassilo Holz: "Wer vom Auto auf das Fahrrad umsteigt, der ist im Schnitt pro Jahr zwei Tage weniger krank und das bedeutet für Unternehmen, dass Krankheitskosten sinken. Das heißt, man spart also Geld."



Im deutschlandweiten Vergleich ist die Zahl der ostdeutschen Arbeitgeber, die Dienstfahrräder anbieten, noch recht niedrig. Das liege auch an der noch vergleichsweise jungen Radinfrastruktur, vermutet Konrad Krause vom ADFC Sachsen: "Wir haben im Osten einfach deutlich später angefangen, unsere Radverkehrsinfrastruktur auszubauen. Das heißt, es ist hier nicht so attraktiv – mit Ausnahmen – Rad zu fahren, wie in manchen Städten im Westen. Oder gerade im ländlichen Raum im Westen ist die Radinfrastruktur schon deutlich weiter als zum Beispiel in Sachsen."

Krause wünscht sich, dass Diensträder bald Angestellten in Ämtern angeboten werden. Das würde sich nicht nur wirtschaftlich lohnen, sondern den Zustand der Radwege auch bei denen bekannter machen, die für deren Ausbau verantwortlich sind.

Lösung für Parkplatz-Probleme