Faktencheck Macht ein schneller Kohleausstieg den Netzausbau überflüssig?

Thüringen ist das Land der Burgen, Berge und Stromtrassen. Das planen zumindest die großen Netzbetreiber. Nahezu jede wichtige Trasse soll das Bundesland dereinst queren. Bei Anwohnern sorgt das für Ärger. So hoffen vor allem die Grünen, dass ein schneller Kohleausstieg manche Leitung überflüssig macht.

Die Energieökonomin Claudia Kemfert nährt diese Hoffnung: "Die Thüringer Argumentation ist durchaus nachvollziehbar. In Thüringen wurde eine große Stromtrasse schon gebaut. Die hat auch zu einer Entlastung beigetragen. Jetzt geht es auch darum, dass man einen Kohleausstieg so schnell wie möglich umsetzt. Hierfür sind bisher wenige Szenarien angefertigt worden, was ein schneller Kohleausstieg für Auswirkungen auf die Netze hätte."