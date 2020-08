Studie Kreisen mit Familienunternehmen geht es sehr gut

Manchmal ist das Herz auch in Wirtschaftsfragen kein schlechter Ratgeber. Und so verlegte Hans Bauerfeind sein Unternehmen nach der Wiedervereinigung in die ostdeutsche Provinz. Ökonomisch sprach zwar nicht viel dafür, doch Bauerfeind wollte wieder dorthin, wo seine Firma für medizinische Bandagen ihre Wurzeln hatte.

Und so zog er von Nordrhein-Westfalen ins thüringische Zeulenroda. Für die Region, sagt Bauerfeinds Personalchef Günter Steinmetz, sei das ein Segen gewesen: "Sicherlich ist die Bauerfeind AG mit 1.100 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Region Ost-Thüringen. Aber darüber hinaus leisten wir unseren Beitrag in fast allen zivilgesellschaftlichen Belangen. Das zeigt sich vor allem darin, dass wir die Schulen in Zeulenroda und Umland auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützen und dass wir Sponsoring-Verträge mit einer großen Anzahl von regionalen Vereinen haben."

215 Landkreise mit über 70.000 Unternehmen untersucht

Wie wichtig Familienunternehmen gerade für den ländlichen Raum sind, zeigt nun eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Forscher haben dafür 215 ländlich geprägte Landkreise in den Blick genommen mit mehr als 70.000 Unternehmen.

Das zentrale Ergebnis lautet: Landkreisen mit besonders vielen Familienunternehmen geht es überdurchschnittlich gut. Studienautor Hanno Kempermann erklärt: "Zum Beispiel sind die Räume mit Familienunternehmen deutlich patentstärker. Und gleichermaßen gilt auch, dass die Räume mit vielen Familienunternehmen eine deutlich geringere Arbeitslosigkeit aufweisen. Die Räume mit den meisten Familienunternehmen zum Beispiel haben im Schnitt eine Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent. Und die mit den wenigsten Familienunternehmen von 5,5 Prozent. Also, fast doppelt so hoch."

Familienunternehmen vs. Landflucht

Die Studie zeigt zudem, dass Familienunternehmen häufiger ausbilden als andere. Damit, sagt Kempermann, könnten sie die Landflucht bremsen. Aus den Landkreisen mit den meisten Familienunternehmen zögen nur 13 junge Menschen je 1.000 Einwohner weg. Aus Landkreisen mit den wenigsten Familienunternehmen seien es 34. Dass Familienbetriebe eine Region stabilisieren, sieht auch Martina Schweinsburg so.

Die Landrätin des Kreises, in dem auch die Firma Bauerfeind sitzt, sagt: "Sie haben einen anderen Bezug zur Region, als wenn man ein Unternehmen hat, davon haben wir auch zwei oder drei, die alle paar Jahre den Besitzer wechseln. Das sind dann irgendwelche börsennotierten Unternehmen, wo es nur um maximale Gewinnerreichung geht. Ich will das gar nicht bewerten. Aber ich merke gerade in den Familienunternehmen, dass sich diese Firmen in besonderer Verantwortung für die Mitarbeiter und für die Region sehen."

Ländlichen Raum fördern

Wegen der positiven Effekte fordern die Studienautoren, den ländlichen Raum weiter zu fördern. Denn so könne man die Familienunternehmen auf dem Land halten, sagt Hanno Kempermann. Derzeit müssten sie viele Nachteile in Kauf nehmen: "Die Verkehrsanbindung ist schlechter. Die digitale Infrastruktur ebenfalls. Die Ausstattung mit Schulen ist schlechter. Das sind alles Punkte, die in Zukunft weiter auf der Agenda bleiben müssen. Die ländlichen Räume sollten weiter gestärkt werden."