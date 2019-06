Storck in Ohrdruf Wie Firmen auf dem Land Fachkräfte gewinnen

Hauptinhalt

Deutschlands Städte boomen. Leipzig, Dresden oder Erfurt wachsen. Doch auf dem Land geht die Bevölkerung immer weiter zurück. Für die Unternehmen in Kleinstädten wird das zum Problem, denn sie finden keine Mitarbeiter mehr. Im thüringischen Ohrdruf sitzt ein Süßwarenhersteller, der trotzdem wachsen will. Er beschäftigt fast so viele Mitarbeiter wie Opel in Eisenach und stellt jetzt sogar noch einmal ein.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL