Bei der Schweinezucht liegt Sachsen-Anhalt laut Statistischem Bundesamt mit rund 1.120.000 Tieren klar vor Sachsen (rund 640.000 Tiere) und Thüringen (etwa 665.000 Tiere). Dennoch: Alleine in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen werden zusammen fast 60 Prozent der rund 26 Millionen Schweine in der Bundesrepublik gehalten.

Doch nicht nur die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen und Zerlegebetrieben sondern auch die Haltungsbedingungen in den Ställen stehen seit Jahren in der Kritik. "Schweinefleisch ist noch immer sehr billig, der Druck auf die Viehbetriebe enorm", sagt Eberhard von Borell. Bei einem Preis von ungefähr 1,50 Euro pro Kilo Fleisch für die Betriebe sei es sehr schwierig, rentabel zu arbeiten.

In den Schlachthöfen und Zerlegebetrieben werden viele Mitarbeiter nur über Werkverträge beschäftigt. Bildrechte: dpa Um das System zu ändern, nutze kein teures Fleisch, stattdessen fordert von Borell klare Rahmenbedingungen und höhere Mindeststandards wie tierfreundliche Stallungen. "Ich erhoffe mir, dass die Politik ein Zeichen setzt und die Standards anhebt", sagt von Borell. Denn teureres Fleisch würde nicht unbedingt für bessere Bedingungen in den Ställen sorgen, stattdessen könnte das Geld auch an anderer Stelle in der Wertschöpfungskette hängen bleiben. Andersherum würden höhere Standards zwar das Fleisch verteuern, aber eben auch für bessere Bedingungen für die Tiere sorgen.

Seit Jahren werde darüber debattiert, es passiere aber nichts. "Die Folge ist, dass kaum noch jemand investiert und die Stallanlagen immer älter werden", sagt von Borell. Im Osten seien viele Anlagen noch aus DDR-Zeiten und würden unter Bestandsschutz stehen. Sonst würden diese heute teilweise keine Genehmigung mehr bekommen. Neben strikteren Rahmenbedingungen fordert von Borell daher auch ein eine verstärkte Investitionsförderung für Betriebe mit erhöhten Tier- und Umweltschutzstandards.

Deutschland ist Schweinehalterland

Insgesamt wird in Deutschland immer noch weitaus mehr Schweine-, als etwa Rinder- oder Geflügelfleisch produziert, laut Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung weit mehr als die Hälfte. Im vergangenen Jahr wurden in der Bundesrepublik rund 55 Millionen Schweine geschlachtet, davon wurden fast 52 Millionen in Deutschland gehalten.

Auch dort zeigt sich ein Konzentrationsprozess. Während etwa in Sachsen kaum noch in größeren Mengen geschlachtet wird, nahm die Zahl in Sachsen-Anhalt kontinuierlich zu, wie aus Zahlen des Landesamtes für Statistik hervorgeht: Waren es dort im Jahr 2007 noch fast 2,9 Millionen geschlachtete Schweine, lag die Zahl 2019 schon bei gut 4,6 Millionen. Der allergrößte Teil davon (rund 4,5 Millionen) entfiel auf den Burgenlandkreis, in dem die Tönnies-Schlachterei liegt. Deutlich wird damit auch: Die Große Mehrheit der geschlachteten Schweine wurde aus anderen Bundesländern oder Staaten nach Sachsen-Anhalt gebracht. Für genaue Zahlen war Tönnies nicht zu erreichen. Der Tönnies-Schlachthof in Weißenfels. Im Jahr 2019 wurde hier rund 4,5 Millionen Schweine geschlachtet. Bildrechte: dpa/MDR

Zahlen des Thünen-Instituts zeigen zudem, wie sich das Verhältnis von Schlachtmengen und Schweinefleisch in den vergangenen 20 Jahren verändert hat: Während der Verbrauch sank, stieg die Schlachtmenge an. Insgesamt nahm der Export von Fleisch – insbesondere von Schweinefleisch – aus Deutschland in den vergangenen 20 Jahren massiv zu, auch wenn es zuletzt wieder einen leichten Rückgang gab.

Für Professor von Borell nicht unbedingt ein Makel, schließlich würden etwa in China, einem der Hauptabnehmer von Schweinefleisch aus Deutschland, andere Teile des Tieres gegessen als in Deutschland. So würde das komplette Tier verwertet.

Insgesamt lag der sogenannte Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei Fleisch im vergangenen Jahr bei 114 Prozent, bei Schweinefleisch etwas höher. Der Selbstversorgungsgrad zeigt das Verhältnis von Verbrauch und Produktion. Würde er bei 100 Prozent liegen, würde also genau so viel Fleisch in Deutschland erzeugt werden, wie hierzulande auch gegessen wird. Liegt er höher, gibt es mehr Fleisch, als tatsächlich gegessen wird.

In Deutschland wird also wesentlich mehr Fleisch produziert, als verbraucht wird – der Überschuss wird hauptsächlich ins Ausland exportiert. Anders ist es in Mitteldeutschland: Dort wird laut Alfons Balmann etwa so viel Fleisch produziert, wie auch verbraucht wird.

Branche vor Umbruch

Doch wie geht es nun weiter? Balmann erwartet, dass Schweinehalter in Deutschland vermehrt aufgeben und Arbeitsplätze verloren gehen. Die Schweinehaltung werde sich verstärkt nach Osteuropa verlagern. Große Probleme sieht er für die ländlichen Regionen aber nicht. Ohnehin kämen auf Grund des demographischen Wandels schon heute viele der Arbeitskräfte in Tierhaltung und Schlachtung aus Osteuropa.