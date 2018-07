Immer wieder erlebt Hendryk Meyer frustrierte Flugreisende am Flughafen Leipzig/Halle. Er steht hinter einer Theke mitten im Check-In-Bereich. Fluggäste können an seinem Stand Weine und Säfte probieren und natürlich auch kaufen. Von dort ist die Anzeigetafel gut zu sehen, die gerade offenbart: ein Mittagsflug nach Frankfurt ist gestrichen, einer auf eine griechische Insel 50 Minuten verspätet.

Gefrustete Passagiere müssen mit dem Zug fahren

Auch am frühen Morgen war bereits ein Flieger nach Frankfurt ausgefallen: "Da waren über 40 Leute hier. Dann sind die letztendlich auf den Zug umgebucht worden. Denn selbst der nächste Flieger war voll. Die waren dann schon leicht gefrustet."

Flugausfälle wie dieser sind zurzeit in Sachsen keine Seltenheit. Im Gegenteil: das Flugrechte-Portal Flightright hat für die erste Jahreshälfte nachgezählt, an welchen deutschen Airports prozentual am meisten Flüge ausgefallen sind. Dresden und Leipzig/ Halle landeten auf den Plätzen 2 und 3.

Ausfälle haben offenbar oft mit Lufthansa zu tun

Demnach hoben in der sächsischen Landeshauptstadt fast 3,5 Prozent der Flüge nicht ab. In Leipzig waren es rund 3,2 Prozent, erklärt Oskar de Felice, Rechtsstratege von Flightright: "Was man ganz deutlich sehen kann: Fast alle ausgefallenen Flüge haben irgendwas mit Lufthansa zu tun. Da muss man Lufthansa CityLine, die Luftfahrtgesellschaft Walter, Austrian und natürlich Eurowings aufzählen. Eine mögliche Erklärung ist, dass Lufthansa versucht, diese Überbleibsel der Air Berlin bei sich zu integrieren."

Ausfälle wegen Wetter, Streik und Personalmangel

Lufthansa selbst führt die vermehrten Verspätungen und Flugstreichungen auf Wetterkapriolen, Fluglotsenstreiks und fehlendes Personal bei der Flugsicherung und an Flughäfen zurück. Das Problem betreffe alle Flughäfen und Airlines. Ähnlich äußert sich Eurowings auf Nachfrage von MDR AKTUELL. Die Billigfluggesellschaft erklärt außerdem: In Leipzig/ Halle und Dresden, wo vergleichsweise wenig Flieger abheben, führten wenige Streichungen zu einem größeren Prozentsatz annullierter Flüge.

Für Flightright ist das kein Argument: An den zwei Flughäfen seien deutlich mehr Flüge gestrichen worden als zuvor, betont de Felice, vor allem im Inland: "Dann streicht man natürlich die Flüge, die nicht so profitabel sind. Von kleineren Flughäfen sind das meistens Zubringer zu den Umschlagsflughäfen. Dann streichst du natürlich den Zubringer."

Eurowings-Probleme werden bis Jahresende behoben

Von und nach Dresden und Leipzig/ Halle fliegen vergleichsweise viele Eurowings-Maschinen. Das sei auch relevant, sagt der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt, der Fluggesellschaften und Flugzeughersteller berät. Er führt die vielen Ausfälle zurzeit vor allem auf die Probleme von Eurowings zurück, die durch die Übernahme der ehemaligen Air Berlin-Flieger und -Besatzungen entstehen: "Die Probleme bei der Eurowings werden auf Dauer sicherlich gelöst werden. Das wird aber nicht mehr in diesem Sommer geschehen. Da ist die Kapazität ausgereizt. Ich kann mir vorstellen, dass sich das so gegen Jahresende legt."