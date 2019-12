Uwe Schuhart, Sprecher der MFAG. Bildrechte: Mitteldeutsche Flughafen AG

In Dresden hingegen seien die Passagierzahlen in diesem Jahr eingebrochen, weil durch die Germania-Pleite viele Verbindungen wegfielen. Aber es gebe eine Reihe neuer Airlines und mit London sei zum Beispiel auch ein neues Ziel dazugekommen, sagt Uwe Schuhart, als Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG für beide Airports zuständig.



Eine Konkurrenz zwischen beiden Städten sieht Schuhart nicht. "Wenn man sich die Passagierstruktur an beiden Flughäfen anguckt, sieht es so aus, dass zwei Drittel der Passagiere, die ab Leipzig/Halle fliegen auf den touristischen Verkehr entfallen, also in den Urlaub fliegen, und ein Drittel die Linienverbindungen nutzt." In Dresden sei das genau andersrum.