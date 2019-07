So müssen in diesem und kommenden Jahr mehr Gelder als geplant vom Land eingesetzt werden, um die Finanzlücke zu schließen, erklärt Uwe Kotzan. 9,5 Millionen Euro erhalte der Flughafen insgesamt bis 2023 vom Land. "Und von diesem Zuwendungsbescheid wurden einige Mittel vorgezogen." Heißt: Zwei Millionen Euro mehr für 2019 und 2020. Der Landeshaushalt werde durch die Germania-Pleite aber nicht zusätzlich belastet, betont Kotzan. In den kommenden Jahren müsse man eben mit weniger auskommen. Ganz ohne öffentliche Mittel werde es aber vorerst nicht gehen, sagt der Flughafenchef. Dafür seien die Kosten in Deutschland zu hoch.

Kleine Flughäfen müssen ihr Angebot erweitern

Fakt ist, dass nur acht von 24 deutschen Flughäfen laut einer Studie profitabel sind. Darunter fast ausschließlich die großen Flughäfen. Sollten also die Regionalflughäfen zugemacht werden? Nein, sagt Guy Katz. Die Flughäfen würden gebraucht, auch um die großen Airports zu entlasten. Sie müssten sich aber weiter um mehr Airlines bemühen und auch andere Geschäftsfelder erschließen. So könnten sie Flugschulen eröffnen. Und klar sei auch: Mit einer Maschine pro Tag werde es schwierig, zu überleben. Aber das ist ja auch in Erfurt nicht der Fall.