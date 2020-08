Der Pressesprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG hat gerade wenig Zeit. Am Telefon sagt Uwe Schuhart, er könne sich nur ganz kurz äußern. Der Flughafen Leipzig/Halle habe sich in den letzten Wochen zu einem der meist beflogenen Landeplätze in Europa entwickelt – und das ohne viele Passagiere.

Denn vor allem Logistikflieger landen derzeit "uneingeschränkt" in Leipzig/Halle, so der Sprecher. Hier verzeichne man Zuwachsraten. Dennoch: "Der Luftverkehr verharrt im Prinzip am Boden – der Rückgang bei den Passagieren liegt aktuell bei rund 99 Prozent. Diese Situation stellt alle Verkehrsflughäfen vor sehr große wirtschaftliche Herausforderungen."

Bildrechte: Mitteldeutsche Flughafen AG Ein Flughafenbetrieb ohne Einnahmen lässt sich nicht lange durchhalten. Uwe Schuhart Mitteldeutsche Flughafen AG