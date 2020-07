Mit der Strategie vermeidet die Lufthansa zumindest Enttäuschungen. Mancher Flug, der in den vergangenen Wochen angekündigt war, hat nämlich gar nicht stattgefunden. In Internetforen mehren sich Beschwerden über abgesagte Flüge. In Einzelfällen, sagt Eurowings-Sprecher Gränzdörffer, lasse sich das nicht vermeiden. Manchmal gäbe es so wenige Buchungen, dass man nicht fliegen könne. "Das hat natürlich neben ökonomischen Gründen auch ökologische Gründe", erklärt er. "Jeder versteht, dass wir nicht mit leeren Flugzeugen durch Europa fliegen wollen, gerade in diesen Zeiten." Die Passagiere würden natürlich entsprechend mit dem größtmöglichen Vorlauf informiert.