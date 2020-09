Die SPD ist immerhin seit 2004 in Sachsen an der Regierung beteiligt. Dirk Panter gesteht kritisch ein, dass sich das mit Fördermittelprogrammen nicht unbedingt vorteilhaft entwickelt hat. Man habe selber festgestellt, dass es zu viele sind und man werde diese im kommenden Doppelhaushalt reduzieren.

Das Ziel: Mehr Eigenverantwortung für die Kommunen. Das sei auch Konsens in der Koalition. Mehr Geld in den Kassen vor Ort, weniger Fördermittelanträge? Das dürfte in allen Städten und Gemeinden gut ankommen, besonders in den kleinen und armen.