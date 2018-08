In seiner Lagerhalle duftet es nach Thymian und Rosmarin. Große Papierpakete sind fast bis unters Dach gestapelt. Zum Glück. Ohne den Vorrat würde es in diesem Jahr verdammt eng, da ist sich Wolfram Junghans sicher. Er ist auch der Vorsitzende vom Verein Saluplanta. Ein Zusammenschluss für Arznei- und Gewürzpflanzen. Die letzten Ernten für dieses Jahr werden Ende September - Anfang Oktober abgeschlossen sein.

Neben den Gewürzpflanzen gibt es in Sachsen-Anhalt große Anbauflächen für Zuckerrüben. Auch das hat Tradition. Auf den Rübenfeldern ist es staubtrocken. Erkennen kann man das daran, dass die Rüben ihre Blätter hängen lassen. Der Fachmann spricht dann von schlafenden Rüben. Wenn die Rüben nicht nur in der Mittagshitze, sondern auch in der Nacht schlafen, dann werde es ernst, sagt Harm-Henning Wolters. Er ist Rübenbüroleiter bei Nordzucker in Klein Wanzleben. Gerade kommt er aus der Altmark. Den Staub vom Acker hat er noch auf den Jeans und an den Arbeitsschuhen. Ein paar Wochen haben die Rüben noch. Sollte es nochmal ordentlich regnen, könnten die Rüben das nutzen. Aber Höchsterträge seien für dieses Jahr passé, sagt Wolters.