Im August 2017 starb Ana Sofia in einem Schwimmbecken in Prag. Das damals zwölfjährige Mädchen war in eine Ansaugvorrichtung geraten, aus der es sich unter Wasser nicht mehr befreien konnte. Der Pool gehörte zu einem Hotel mit Rehazentrum, das ihre Eltern mit ihr und ihrer Zwillingsschwester immer wieder besuchten. Auch Evelyn Wagner hat ein Kind in einem Becken verloren. Heute engagiert sie sich in dem Verein parents4safety dafür, der bislang 500 Unfälle in Schwimmbecken dokumentiert hat und dafür sorgen will, dass Schwimmbäder sicherer werden. Wir haben mit ihr gesprochen.

Umschau: Frau Wagner, in dem Fall von Ana Sofia wurde kürzlich ein Urteil gesprochen worden. Wie ging das Verfahren aus?

Evelyn Wagner: Überraschend für alle Prozessbeteiligten erging bereits am zweiten Verhandlungstag ein Urteil. Der angeklagte Bauleiter wurde zu drei Jahren Haft ohne Bewährung und fünf Jahren Tätigkeitsverbot verurteilt. Außerdem hat er die Behandlungskosten von Ana Sofia, die Überführungs- und Beerdigungskosten zu tragen.

Bildrechte: Evelyn Wagner Wie bewerten Sie das?

Ich begrüße das Urteil sehr. Das Prager Gericht hat ein Zeichen gesetzt, konsequent und nach tschechischen Recht und Gesetz geurteilt. Es ist zu hoffen, dass das Urteil Bestand hat und die Berufung erfolglos bleibt. In der Vergangenheit ergingen in Europa in ähnlich gelagerten Todesfällen mildere Urteile. Die Angeklagten wurden nur zu Geld- oder Bewährungsstrafen verurteilt. Die Haftstrafe im Todesfall Ana Sofia empfinde ich als gerecht und angemessen, weil Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen aufs Gröbste missachtet und dadurch ein Kind grausam getötet wurde.

Eigentlich gelten auch für Prag EU-Richtlinien. Inwieweit wurde sich hier nicht daran gehalten?

Aus dem Sachverständigengutachten geht hervor, dass man von der seit 2001 europaweit geltenden Norm im Prager Unfallpool weit entfernt war. Die Anlage war in einem katastrophalen Zustand. Vor den Absaugrohren waren elastische Netze, die Pumpen waren dreimal stärker als erlaubt, ein Vakuumbrecher als Sicherheitssystem war nicht montiert. Es gab keinen Rettungsschwimmer am Pool und niemand wusste, wo man die Pumpen abstellen konnte.