In Mitteldeutschland gibt es insgesamt noch mehr als 20.000 freie Ausbildungsplätze. Kurz vor Start des neuen Lehrjahres teilten die Landesarbeitsagenturen mit, dass vor allem in der Metallbranche und der Gastronomie die Bewerber fehlten. Für Büroberufe und Lehrstellen in Arztpraxen gebe es dagegen mehr Bewerber als Stellen. Dies verschärfe die Situation in den anderen Bereichen zusätzlich.