Bis das gesamte 5G-Netz entlang der Strecke ausgebaut ist, dauert es noch einige Monate. Bildrechte: Michael Voß

Hauptkunde ist der Bahn-Campus, der hier eine 25 Kilometer lange Strecke der Erzgebirgsbahn nutzt. Auf der sollen Züge unter realen Bedingungen für den fahrerlosen Betrieb getestet werden.



Damit das funktioniert, ist für die Bahn das mobile Netz der fünften Generation wichtig, denn derzeit hängt man noch drei Generationen zurück, erklärt der technische Leiter des Bahn-Campus, Sören Claus. Im Bahnbereich werde derzeit noch mit GSM-R gesteuert. "GSM-R ist ja eigentlich 2G, wenn man so will. 5G ist der nächste Standard für die Zukunft und mit diesem Standard können wir Anwendungen fast in Echtzeit steuern," schwärmt Claus.



So könnten die fahrerlosen Züge ihre Informationen über die Strecke, über mögliche Hindernisse und über den Standort im selben Moment an den zentralen Computer übermitteln, der die Strecke überwacht. Und der Computer wiederum könne Weichen schalten, Schranken herunterlassen, den Zug stoppen oder auch weiterfahren lassen. Über das 5G-Netz würden diese Informationen weitergegeben, ohne dass ein Mensch die jeweilige Verzögerung wahrnehmen würde.