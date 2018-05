Umso wichtiger ist es ihm, dass der größte Versandhändler Tariflohn zahlt. Und so organisiert Schneider schon fünf Jahre lang die Streiks bei Amazon Leipzig: "Natürlich wirkt das manchmal so wie ein Igel-und-Hase-Lauf. So ist es aber nicht. Wir erleben, dass der Kampf bei Amazon ja nicht nur allein eine Sache von Leipzig oder Bad Hersfeld ist. Sondern es ist auch ein Kampf, der mittlerweile europäisch und global geführt wird. Die polnischen Kollegen organisieren sich, in Italien wird gestreikt, in Frankreich wird gestreikt."