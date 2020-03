Ersatz für Kohlestrom Leuna erweitert für 145 Millionen Euro seine Gaskraftwerke

Hauptinhalt

In spätestens 18 Jahren soll in Deutschland aus Gründen des Klimaschutzes das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Milliarden Tonnen an CO2 können durch den Kohleausstieg eingespart werden. Doch was dem Klima hilft, stellt die Energiewirtschaft vor ein Problem: Wo soll künftig der Strom herkommen, wenn weder Wind weht, noch die Sonne scheint? Die Antwort: aus Gaskraftwerken. Weil deren Bestand nicht ausreicht, wird nun auch in Mitteldeutschland neu gebaut.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL