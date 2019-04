In den letzten Jahren mussten immer mehr Gaststätten in Mitteldeutschland schließen. Durch individuellere Konzepte könnte sich das jetzt ändern.

In den letzten Jahren mussten immer mehr Gaststätten in Mitteldeutschland schließen. Durch individuellere Konzepte könnte sich das jetzt ändern. Bildrechte: IMAGO

Gasthofsterben Neue Chancen fürs Gastgewerbe in Mitteldeutschland

Das Wochenende verspricht bestes Wetter für einen Osterspaziergang. Da will man auch mal irgendwo einkehren. Das allerdings wird immer schwieriger. Nirgendwo sonst in Deutschland haben so viele Gaststätten zugemacht wie in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Binnen zehn Jahren schloss nach MDR-Recherchen mehr als jeder fünfte Betrieb. Trotzdem gibt es gelegentlich auch mal einen neuen Gasthof. Was machen diese anders? Und können ihre Konzepte auch Traditionshäusern helfen?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL