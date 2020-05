Hotels, Pensionen und Anbieter von Ferienwohnungen in Mitteldeutschland hoffen auf einen Touristenansturm in den nächsten Ferien. Doch anders als Gastwirte im Norden und im Süden spüren sie ihn bisher noch nicht. Zumindest gebe es Stand jetzt nicht überdurchschnittlich viele Anfragen und auch immer noch Absagen, so die befragten Verbände. "Was wir aber schon merken in Sachsen-Anhalt: Wir waren ja bisher eher Kurzurlaubs-Gebiet. So für drei, vier Nächte. Jetzt haben wir aber die ersten Anfragen, auch bei uns, wo gleich wochenweise gebucht wird", sagt Michael Schmidt. Der Präsident der Dehoga Sachsen-Anhalt betreibt selbst das "Gasthaus zur Tenne" in Naumburg.

Erhöhte Nachfrage nach Zielen in Mitteldeutschland

Rein von den Zahlen her spricht aber sehr viel für einen vergleichsweise erfolgreichen Sommer für Hotels und Ferienhaus-Anbieter - auch in Regionen weit weg von Meer, Bergen und Seen. "Man kann das nur überschlagen: Rund ein Drittel der Deutschen macht traditionell im Land Urlaub, das wären etwa 17 Millionen Urlaubsreisen. Aber was ist mit den anderen mehr als 50 Millionen Urlaubern? Das kann schon unter normalen Verhältnissen nicht aufgefangen werden und schon gar nicht, wenn Hotels wegen Abstandsregeln runterfahren müssen", sagt Dominik Rossmann, Tourismusforscher und Dozent in München und in Innsbruck.

Offenbar ziehen die Buchungszahlen außerhalb der beliebtesten Ferienregionen am Meer und in den Bergen jetzt schon leicht an, auch wenn das Gastgewerbe das bisher noch nicht registriert. Darauf deutet eine Auswertung der Suchmaschine Hometogo für den MDR an. Die Suchmaschine vergleicht 1.300 Anbieter von Ferienhäusern, Hotels und Ferienwohnungen in Deutschland. "Wir sehen in unseren Daten eine erhöhte Nachfrage nach Zielen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Wer jetzt ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung für die Sommerferien sucht, der zahlt in Sachsen-Anhalt 27 Prozent, in Sachsen 23 Prozent und in Thüringen 34 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum", sagt Hometogo-Sprecher Jonas Upmann. Wer im Sommer beispielsweise in den Harz will, sollte jetzt schnell noch buchen. Für die Preiserhöhungen gibt es laut Jonas Upmann zwei Gründe: Vermieter bieten die Unterkünfte eventuell teurer an als im letzten Jahr. Wegen einer höheren Nachfrage könnten zudem günstigere Häuser oder Wohnungen schon früher gebucht sein als im letzten Jahr.

Mit Ruhe und Entschleunigung werben

Buchen wegen der Corona-Einschränkungen viel mehr Touristen als in anderen Sommern ihren Urlaub in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ist das aus Sicht der Hotelbetreiber und Gastwirte kein Problem. Die drei Bundesländer schreiben keine so genannte "Auslastungsminimierung" vor, bei der nur eine bestimmte Zahl von Zimmern vermietet werden darf. Auch "Karenztage" zwischen der Abreise von Gästen und der Anreise der nächsten Urlauber aus Hygieneregeln sind keine Pflicht. Damit muss die Branche zumindest in diesem Punkt nicht noch weitere Umsatzverluste hinnehmen. "Was bringt es denn, ein Hotel voll auszulasten, wenn die Gäste dann nur in Schichten essen gehen können, die Sauna nicht besuchen können und dann oft auf dem Zimmer sind? Das kann schnell zu unzufriedenen Gästen führen", sagt Tourismusforscher Dominik Rossmann.

Derzeit ist auch noch völlig offen, ob Gäste in den drei Bundesländern Freibäder oder Badeseen nutzen können. Die Lage der Ferienziele abseits der Urlaubshotspots könnte aber ein Vorteil sein, sagt der Forscher: "Ich würde mit der Natur werben, mit dem guten Essen, mit Entschleunigung. Man kann zur Ruhe kommen, die Natur genießen und die Seele baumeln lassen. Das ist wichtig gerade."

Personalproblem könnte sich nach Corona nochmal verschärfen

Gastwirte und Hotelbetreiber in Mitteldeutschland gehen davon aus, dass sie auch von den Mitarbeitern her gut für den erhofften Urlauberandrang gerüstet sind. Dabei fiel vor dem Corona-Lockdown immer auch das Wort "Personalmangel", wenn es um das Gastgewerbe im Osten ging. Lange, anstrengende Arbeitstage und eine Bezahlung auf Mindestlohnniveau schreckten viele ab. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im März in Sachsen-Anhalt und Thüringen je 900 Stellen nicht besetzt, in Sachsen fehlten 1.200 Köche und Kellner. Die Dunkelziffer war sogar noch höher, viele offene Stellen wurden nicht gemeldet. "Wenn ein Koch gesucht wurde, hat es im Schnitt zwölf Monate gedauert, bis die Stelle wieder besetzt wurde. Hochgerechnet konnten 2.000 bis 3.000 Stellen nicht besetzt werden", sagt Michael Schmidt von der Dehoga Sachsen-Anhalt. "Jetzt sehe ich eher Mitarbeiter, die auf dem Markt sind. Gute Mitarbeiter, sehr gute Köche, die entlassen wurden", sagt Kathleen Parma von "Leere Stühle".

Laut Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der als offen gemeldeten Stellen im April richtiggehend eingebrochen. Eine Jobbörse wie etwa in der Landwirtschaft sei daher auch nicht nötig, sagen die Verbände. Doch das Personal-Problem könnte nach der Corona-Pandemie noch viel größer sein als vorher: Entlassene Mitarbeiter orientieren sich um. Auszubildende werden in der Krise nicht eingestellt, weil sie einfach zu viel kosten. "Wir erarbeiten gerade ein Konzept, mit dem die Unternehmen ihre Mitarbeiter möglichst halten können", sagt Axel Klein von der Dehoga Sachsen. Dafür sei aber Unterstützung vom Land, etwa in Form von Hilfsfonds, dringend nötig.