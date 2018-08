Wer Kristian Dietrich auf Arbeit besucht, braucht eine tolerante Nase. Dietrich leitet das Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen. Dort plätschern nicht nur die Abwässer der Stadt in große Becken. Hier kommen auch alle Abwässer des Chemieparks an.

Zunächst wird ein Großteil der Chemie mit Flockungsmitteln herausgefiltert. Dann strömt das Abwasser in haushohe Klärbecken. Dietrich steigt eine Treppe hinauf. Von hier oben überblickt er die braune Brühe. In den Becken warten schon diverse Bakterienarten.

Kristian Dietrich ist der Geschäftsführer des Gemeinschaftsklärwerks Bitterfeld-Wolfen Bildrechte: Ralf Geißler

Die Bakterien fressen laut Dietrich in wenigen Stunden die meisten gelösten Schadstoffe einfach auf: "Diese Mikroorganismen muss man sich so vorstellen, dass sie vollgefressen in die nächste Stufe geleitet werden. Da sind sie, wenn man es vereinfacht ausdrückt, so voll und schwer, dass sie sich absetzen sollen zum Boden des Tanks. Von dort werden sie als Klärschlamm aus dem Becken entfernt und unserer Verbrennungsanlage zugeführt zur Verbrennung." Zurück bleibt Asche, die in alte Bergwerke gefüllt wird, und geklärtes Wasser, das in die Mulde fließt. Schon jetzt ist das Klärwerk das größte Sachsen-Anhalts. Aber es ist nicht groß genug. Die Kapazität soll sich nach Informationen von MDR AKTUELL noch einmal verdreifachen.