Thüringen Die Reste von Germina

Wer in der DDR Ski gefahren ist, dürfte die Firma Germina noch kennen. Sie stellte jedes Jahr bis zu 400.000 Paar Ski her. Sowohl im Ausland als auch in den ostdeutschen Ski-Gebieten fanden sie reißenden Absatz. Produziert wird auf den alten Maschinen in Floh-Seligenthal heute immer noch. Unter neuem Namen stellen sieben Mitarbeiter vor allem Sprung-Ski her. Nicht für irgendwen, sondern für mehr als 50 Teilnehmer der Olympischen Spiele, die diese Woche in Südkorea beginnen.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL