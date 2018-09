Ohne Ohrenschützer ist es fast nicht auszuhalten. Ein 200 Meter langes Ungetüm aus Stahl zieht unablässig und lärmend Papierbahnen in sich hinein. Die Wellpappen-Produktion in Burg bei Magdeburg. Betriebsleiter Christian Weber erklärt, wie ein Produkt entsteht, das man als Verpackungsmüll oft achtlos wegwirft. Eine Standard-Wellpappe, sagt er, bestehe zunächst aus drei Bahnen dickem Papier. "Als glattes Wellenpapier geht es in die Riffel-Walzen und als Welle kommt es heraus. Es läuft dann am Leimwerk vorbei und die Wellenspitzen schöpfen den Leim ab. Danach werden sie mit der Deckbahn verklebt."

Universelle Verpackung: Wellpappe & Co.

Jeden Monat verlassen das Werk 11.000 Tonnen Wellpappe. Ziemlich viel, wenn man bedenkt, wie wenig ein Karton wiegt. Gerd Rinderhagen, Vertriebsleiter bei der Pro Group, ist zufrieden. "Es gibt heutzutage nichts, was nicht in Wellpappe verpackt wird. In allen möglichen Formen, Farben und Größen. Das fängt an bei einfachen Transportverpackungen, Umzugskisten, über hochwertig bedruckte Point-of-Sales-Verpackungen bis hin zu Gefahrgut und Automobilteilen. Sogar ganze Maschinen und Anlagen werden in Wellpappen verpackt."

Kräftiger Schub durch Online-Shopping

Und dann boomt noch der Online-Handel. Die Nachfrage nach Versandkartons hat der Wellpappen-Branche Schub verliehen. Sie wächst schneller als die Wirtschaft insgesamt. Der Umsatz der Pro Group ist vergangenes Jahr sogar um fast zehn Prozent gestiegen. Das Unternehmen investiert nun erneut in Sachsen-Anhalt, in eine Fabrik für Verpackungspapiere. Standort: das ehemalige Solar Valley. "In Sandersdorf-Brehna wird 2020 die modernste Papiermaschine der Welt ans Netz gehen. Wir werden dort circa 375 Millionen Euro in einem ersten Schritt investieren in diese Verpackungspapiere. Es werden dort 140 direkte und bis zu 350 indirekte Arbeitsplätze entstehen", erklärt Rinderhagen.

Umweltfreundlich durch Recycling