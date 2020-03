Ein paar Läden weiter steht Gunhild Steinhauer hinter der Kasse ihrer "Spielerei" – einem Spielwarengeschäft. Auch sie befürchtet, dass es durch die Zwangspause finanziell eng wird. Es gebe nur klare Ansagen, dass das Finanzamt die Steuern so oder so einziehe.

"Ich muss mit dem Vermieter reden, ob ich die Miete ein bisschen später zahlen kann", sagt Steinhauer. "Also ich muss gucken. Man muss dann eventuell einen Kredit beantragen oder so. Aber das muss ja alles auch zurückgezahlt werden. Mir fehlen ja definitiv die Einnahmen." Ihre Puppen gucken unschuldig vom Regal. An der Tür dreht sich ein Windspiel. Geht man die Einkaufsmeile weiter, fällt auf, dass zwei Boutiquen schon geschlossen haben.