Streit mit Zulieferern IG-Metall fürchtet um Arbeitsplätze im Streit von VW und Prevent

Hauptinhalt

Die Handelskammer vom Landgericht Leipzig verhandelt am Mittwoch über eine einstweilige Verfügung der Prevent-Gruppe. Sie fordert von Volkswagen, dass der Konzern weiter Teile aus Schönheide abnimmt. Der Streit zwischen den beiden Konzernen bringt laut Gewerkschaft IG Metall hunderte Stellen in Leipzig und in Schönheide in Gefahr.