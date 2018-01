Stefan Eckart hat gegen solchen Ärger eine Firma gegründet. Smart City System stellt Sensoren her, die auf Parkplätze geklebt werden. Sie melden per Funk, wann sie frei sind – zu sehen in einer App oder im Navi. Städte, die das System einsetzen, können sich damit attraktiver machen, sagt Eckart. Laut Studien, so Eckardt, werden im innerstädtischen Verkehr dreißig Prozent des aufkommenden Verkehrs durch Parkplatzsuche verursacht.