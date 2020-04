Die Leipzigerin Angela Kobelt war schnell: Schon am ersten Tag der Regelung, dem 16. März, hatte sie sich beim Jobcenter telefonisch gemeldet, um Grundsicherung zu beantragen .

Kobelt ist freiberufliche Lehrerin und hat zuletzt Flüchtlinge in Migrationskursen unterrichtet. Das geht aktuell nicht mehr, da alle Bildungseinrichtungen ausnahmslos geschlossen sind. Viele Lehrkräfte versuchten auf digitale Medien umzusatteln, berichtet Kobelt.

Für sie ist das aber gar nicht so einfach, denn "gerade im Bereich geflüchteter Menschen geht das nicht, weil die keinen Computer zu Hause haben". Also musste Angela Kobelt sich an das Jobcenter wenden.