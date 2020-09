Sachsen Schließung der Gusswerke Leipzig: Umbruch in der Zulieferindustrie

In Sachsens Autoindustrie läuft es derzeit nicht gut. Für die insolventen Gusswerke in Leipzig fand sich kein Investor, in Plauen will die Volkswagentochter MAN ihr Werk schließen. Für Probleme sorgen hohe Energiekosten und die Vielzahl an Regularien. Auch der Wandel zur E-Mobilität beutelt die Branche. Dem Netzwerk der Automobilzulieferer zufolge könnten durch die Umstrukturierung aber auch Arbeitsplätze entstehen.