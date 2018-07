An den nächsten Investor habe man klare Erwartungen, sagt Stadtsprecher Tobias Kascha: "Für uns ist wichtig als Stadt, dass die Arbeitsplätze gesichert sind. Es sind 250 Mitarbeiter am Standort. Sie sollen weiterhin in Lohn und Brot bleiben können. Perspektivisch ist auch wichtig, dass der Standort Hasseröder Brauerei in Wernigerode gehalten wird. Das sind unsere beiden wichtigsten Prämissen an einen neuen Investor."