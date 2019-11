Pendlerverkehr Hauptbahnhof Halle erneut vor Vollsperrung

Die Bahn baut in Halle den Hauptbahnhof um. Seit Jahren. Das sorgte schon in der Vergangenheit immer wieder für Sperrungen und Zugausfälle. In dieser Woche aber wird nochmal heftig: Ab Montagabend wird der Bahnhof gesperrt. Zunächst nur für Fernzüge, danach komplett. Reisende werden starke Nerven brauchen.

von André Seifert, MDR AKTUELL