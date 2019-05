Solarfirma Heliatek aus Dresden: Eine europäische Erfolgsgeschichte

Hauptinhalt

Was bringt uns Europa? Für Sachsen lässt sich das zum Beispiel an dieser Zahl festmachen: Rund 2,8 Milliarden Euro fließen aus zwei Strukturfonds der Europäischen Union in den Freistaat. Das Geld soll helfen, Unterschiede innerhalb Europas auszugleichen. Gefördert wird zum Beispiel die Aufwertung von Stadtteilen, Klimaschutz, Forschung an Hochschulen, aber auch innovative Unternehmen können Geld erhalten. Die Firma, die momentan die größte EU-Förderung bekommt, ist Heliatek in Dresden.