Sachsen, Sachsen-Anhalt und vor allem Thüringen werden in den nächsten Jahren bis 2030 vom Aus- und Umbau des Stromnetzes in ganz Deutschland betroffen sein. Planungsvarianten liegen vor - und einige sind umstritten.

Das mit Abstand größte und derzeit umstrittenste Projekt in Mitteldeutschland wird von den Planern als "SuedLink" bezeichnet. Es gilt als ein zentrales Projekt der Energiewende in Deutschland. Und es geht im Kern darum, Strom vor allem aus neuen Windstrom-Erzeugungsanlagen an Land im Norden, in Ostdeutschland und in der Nordsee sowie aus Ländern in Nordeuropa nach Süddeutschland zu transportieren, denn in der Folge auch des Ausstiegs aus der Kernenergie sind die Zentren im Süden zunehmend auf Stromlieferungen angewiesen.

Mögliche Trassenverläufe für den "Suedlink" durch Thüringen oder in der Nähe der Landesgrenze im benachbarten in Hessen - die Variante in Hessen (grüne Linie) hat die Bundesnetzangentur im Januar Anfang 2018 allerdings abgewählt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mitte Oktober 2017 hatte sich Thüringens Landesregierung aber einmal mehr gegen den Bau weiterer Hochspannungsleitungen im Land ausgesprochen. So lehnte das Infrastrukturministerium in Erfurt den Vorschlag der Netzbetreiber, die den Netzausbau planen, ab, eine bestehende Leitung von Schalkau im Kreis Sonneberg nach Grafenrheinfeld in Bayern zu verlängern. Abgelehnt wurde dabei auch eine Leitung von Remptendorf im Saale-Orla-Kreis nach Bayern.

Alternative abgelehnt

Widerstand wächst

Proteste gegen den "Südlink" in Fambach Ende April 2017 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) reagierte verärgert darauf und kündigte an, betroffene Einwohner in Thüringen auch rechtlich gegen die nun favorisierten Bauvorhaben zu unterstützen.



Widerstand gegen den "Südlink" formiert sich: Ende Januar etwa trat auch der Unstrut-Hainich-Kreis nach einem einstimmigen Beschluss des Kreistags dem "Salzunger Bündnis" bei, dem auch die Stadt Eisenach, der Wartburgkreis und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen angehören. Mit einer Erfurter Anwaltskanzlei besteht ein Beratervertrag, um die Interessen der Region zu vertreten. Die Kosten wollen sich die Landkreise und die Stadt teilen.



Dass Netzbetreiber Tennet die umstrittene Leitung unter dem "Grünen Band", dem ehemaligen Todesstreifen an der Landesgrenze hindurchführen könnte, ist in Thüringen zwar auch wieder im Gespräch, eine Lösung aber weiter offen.

Wer den Netzausbau plant und verantwortet

Geplant und verantwortet werden Aus- und Umbau der Stromnetze von den vier großen Netzbetreibern. Gemeinsam mit der Bundesnetzagentur haben sie dafür den bundesweiten Netzentwicklungsplan Strom 2030 (NEP) aufgestellt. Dazu kommt für den kleinteiligeren Ausbau im Osten der Netzausbauplan 2017 (NAP), erarbeitet von den sechs eher kleineren Verteilernetz-Betreibern in Ostdeutschland.

Zur Netzverstärkung und zur Erhöhung der Übertragungskapazität zwischen Sachsen und Thüringen soll eine bestehende 380-kV-Freileitung bis 2024 durch Leitungsbau erneuert werden - von Pulgar am Braunkohlenkraftwerk Lippendorf im Süden von Leipzig nach Vieselbach bei Erfurt. Vom Umspannwerk Pulgar nach Zeitz ist auf rund 26 Kilometern eine "Umbeseilung" geplant. Bei der Ablösung der alten durch neue Leitungen solle die schon genutzte Trasse möglichst weiter genutzt werden, heißt es im Plan. Doch könne es "geringe Abweichungen bei der nachgelagerten Planung" noch geben - "um Abstände zu Siedlungen zu erhöhen oder bestehende Belastungen für den Naturraum zu verringern". Netzverstärkung zwischen Sachsen und Thüringen soll bis 2024 geschafft werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Als Begründung für dieses Vorhaben wird die bereits heute "sehr hohe Belastung" der Leitung Pulgar–Vieselbach gennant. Neben "Übertragungsbedarf an konventioneller Erzeugungsleistung" müsse sie nun auch die "stetig steigende Erzeugungsleistung aus erneuerbaren Energien" aufnehmen, heißt es im NEP. Dafür aber reiche ihre Kapazität nicht aus. Auch werde ohne Erneuerungen der bestehenden Leitung diese bei Ausfällen eines der Stromkreise unzulässig hoch belastet. Andere Planungsvarianten seien deshalb auch "nicht zielführend".



Seit November 2017 laufen bei diesem Projekt inzwischen die sogenannten Antragskonferenzen - um Behörden, Verbände und Bürger zu informieren und deren Hinweise aufnehmen zu können.

Neuralgische Punkte für das Stromnetz und den Ausbau in Mitteldeutschland sind die Umspannwerke bei Wolmirstedt und Lauchstädt in Sachsen-Anhalt, in Vieselbach bei Erfurt in Thüringen sowie in Chemnitz-Röhrsdorf in Sachsen. Sie werden von der in Berlin ansässigen 50Hertz Transmission GmbH betrieben.

Mögliche Netzverstärkung zwischen Güstrow und Wolmirstedt - Projektnummer P34 im NEP (Teil zwei) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am 23. Oktober 2017 war in Wolmirstedt das neue Umspannwerk in Betrieb gegangen. Es war zuvor laut 50Hertz für fast fünf Millionen Euro erneuert und erweitert worden. Hier laufen Strom-Leitungen aus allen Richtungen Deutschlands zusammen. Von der Börde aus soll Strom in Zukunft auch in den Süden weitergeleitet werden. Dafür gibt es das Projekt "SuedOstLink" von Sachsen-Anhalt nach Bayern (siehe hier nachfolgende Karte).

Das Projekt DC5 - der "SuedOstLink": Verbindung von Regionen mit hoher Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen in Nordostdeutschland mit Lastschwerpunkten im Süden - und den für die Zukunft geplanten Speichern in der Alpenregion. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der "SuedOstLink", eine neue Leitung, für die vorrangig Erdverkabelung vorgesehen ist, soll den Planern zufolge die Integration weiterer erneuerbarer Energien ermöglichen und anderswo umfangreichere Netzausbauten vermeiden. Ohne den "SuedOstLink" gebe es "zunehmend Netzengpässe in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt sowie in Bayern".



Die Folge davon, so schreiben die Planer, seien "erhebliche Einspeise-Einschränkungen" für die Windenergie-Anlagen an Land und auf See sowie Solarstrom-Anlagen. Auch könne "im Zusammenspiel mit dem Ferntransport des Erzeugungsüberschusses der 50Hertz-Regelzone" diese neue Verbindung die oben beschriebene Verbindung Pulgar-Vieselbach zusätzlich entlasten.

"Thüringer Strombrücke" ist fertig

Eines der im Netzentwicklungsplan noch genannten Projekte ist aus mitteldeutscher Perspektive fertig: Die etwas weiter östlich vom "SuedOstLink" neu gebaute "Thüringer Strombrücke" ging im September 2017 offiziell ans Netz. Sie führt vom Umspannwerk Lauchstädt in Sachsen-Anhalt zu dem in Vieselbach nach Thüringen und von dort über das Umspannwerk Altenfeld quer über den Rennsteig im Thüringer Wald nach Redwitz in Oberfranken. Am südlichen Teil der "Thüringer Strombrücke" in Bayern wird noch gearbeitet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Sachsen läuft derweil das Vorhaben, durch Querregel-Transformatoren in Vierraden und Röhrsdorf nahe den Grenzen die Austauschleistungen zwischen 50Hertz, Polens Netzbetreiber PSE und dem tschechischen ČEPS-Netz einander anzupassen. Laut NEP geht es huer darum, "ungeplante, grenzüberschreitende Stromflüsse besser kontrollieren und damit mehr Stromhandel bei gleichzeitigem Erhalt der Netz- und Systemsicherheit zulassen zu können". Ostdeutschlands Netzbetreiber 50Hertz kooperiert dazu mit den internationalen Partnern. P39 im Plan: Netzverstärkung zwischen Röhrsdorf und Remptendorf in Thüringen - Raumordnungsverfahren und Bundesfachplanung laufen. Die Inbetriebnahme einer aufgerüsteten Leitung ist für das Jahr 2025 geplant. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK